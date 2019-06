छत्तीसगढ़: बीजापुर में नक्सलियों ने SP नेता का किया मर्डर, परिजनों को शव देने से किया मना

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में समाजवादी पार्टी के एक नेता की हत्या कर दी गई. माओवादियों ने घटनास्थल पर वाहनों में आगजनी भी की, एक बोलेरो कार और तीन ट्रकों में आग लगा दी गई है. इसके साथ ही नक्सलियों ने संतोष पुनेम नाम के सपा नेता का शव उनके परिजनों को देने इनकार कर दिया. पुलिस भी अब तक मौके पर नहीं पहुंची है. इलाके में दहशत का माहौल है.

बीजापुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यहां बताया कि जिले के इलमिडी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत मरीमल्ला गाxव के करीब नक्सलियों ने समाजवादी पार्टी के नेता संतोष पुनेम की हत्या कर दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुनेम क्षेत्र में ठेकेदारी का कार्य करता था. मंगलवार शाम को नक्सलियों ने पुनेम का अपहरण कर लिया था. उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में पुनेम ने बीजापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था.

Chhattisgarh: Samajwadi Party (SP) leader Santosh Punem who was abducted by Naxals yesterday in Bijapur has been found dead today. Santosh had contested the recently concluded assembly elections in Chhattisgarh from Bijapur on SP ticket. pic.twitter.com/psVqqM8h05