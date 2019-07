RSS के 'सैनिक स्कूल' खोलने पर सपा ने कसा तंज, कहा- सिखाएंगे मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिकता

समाजवादी पार्टी ने यूपी के बुलंदशहर जिले के शिकारपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 'आर्मी स्कूल' बनाए जाने को लेकर निशाना साधा है. सपा ने कहा, ''राज्य में आरएसएस द्वारा अलग से आर्मी स्कूल खोले जाने की क्या जरूरत हैं? यह संदेह पैदा करता है. अब वह राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र करना चाहते हैं, यह संविधान की अवहेलना है.'' समाजवादी पार्टी (सपा) ने कहा, ''आरएसएस विभाजन के विचारधारा का अनुसरण कर रही है. आजादी की लड़ाई के दौरान भी इनकी भूमिका नकारात्मक रही थी और आज भी वही है. इनका स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से कोई लेना-देना नहीं है. आरएसएस अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे संस्थान खोलेगा जहां मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिकता सिखाई जाएगी.''

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक सैनिक स्कूल बनाने जा रहा है. संघ का शिक्षा विभाग विद्या भारती इसे संचालित करेगा. उत्तरप्रदेश के बुलन्दशहर में इस स्कूल के निर्माण के लिए भूमि पूजन 24 अगस्त 2018 को हुआ था और साल भर में इसके भवन का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है. दिन रात मजदूर काम पर लगे हुए हैं. खेतों के बीच बन रही ये इमारत दूर से ही दिखने लगती है. अगले साल अप्रैल में इस स्कूल में बच्चों के पहले बैच का एडमिशन होगा.

