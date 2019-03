समझौता एक्सप्रेस विस्फोट : कपिल सिब्बल ने कहा- कोई नहीं जानता कि 68 लोगों की हत्या किसने की!

समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट (Samjhauta Express blast) मामले में विशेष अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस (Congress) की ओर से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के एक दिन बाद गुरुवार को तंज कसा. उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि 68 लोगों की हत्या किसने की.

सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘2007 में समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ. 68 लोग मारे गए, एनआईए (NIA) ने आठ लोगों को आरोपी बनाया. फैसला, कोई नहीं जानता कि 68 लोगों को किसने मारा. हमें अपनी फौजदारी न्याय व्यवस्था पर गर्व करना होगा.''

2007 : Samjhauta Express Bomb Blast



68 killed

NIA charged 8 accused



Verdict : No one knows who killed the 68 victims



Must be a proud day for our criminal justice system !