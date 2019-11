संजय राउत को है अजित पवार के वापस आने की उम्मीद, कहा- उनको ब्लैकमेल किया गया है

महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि वह धनंजय मुंडे के संपर्क में हैं और इस बात की भी संभवाना है कि अजित पवार वापस आ जाएं. राउत ने कहा कि अजित पवार को ब्लैकमेल किया गया है और इसके पीछे जो कोई भी है उसको सामना न्यूज पेपर के जरिए एक्सोपज किया जाएगा. संजय राउत ने कहा कि 8 विधायक जो अजित पवार के साथ गए थे उनमें से 5 वापस आ गए हैं. उनसे झूठ बोलकर कार में बैठाया गया एक तरह से उनका अपहरण किया गया. अगर हिम्मत है तो विधानसभा में बहुमत में साबित करके दिखाएं. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बदले सियासी घटनाक्रम के बीच बीजेपी और अजित पवार ने मिलकर सरकार बनाई है. हालांकि अभी तक यह नहीं तय हो पाया है कि एनसीपी से अजित पवार के साथ गए विधायकों की संख्या कितनी है.

Sanjay Raut, Shiv Sena: We are in touch with Dhananjay Munde and there is a possibility of even Ajit Pawar coming back. Ajit has been blackmailed, it will be exposed who is behind this, in Saamna newspaper soon. https://t.co/vESFauyjWRpic.twitter.com/DIomJ1niK2