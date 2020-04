संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से पूछा, उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने से कौन रोक रहा

राउत ने उम्मीद जताई कि ठाकरे 27 मई के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे. गौरतलब है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी जिसमें ठाकरे को राज्यपाल कोटे से विधानपरिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करने का सुझाव दिया गया था. राउत ने मराठी समाचार चैनल से बातचीत में कहा,‘‘ महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटा से विधानपरिषद का सदस्य मनोनीत करने की सिफारिश की है. सीट भी रिक्त है. तब उन्हें सिफारिश मंजूर करने से कौन रोक रहा है. उन्होंने कहा कि यह वक्त किसी प्रकार की राजनीति करने का नहीं है.

Raj bhavan , governor's house shouldn't become center for political conspiracy. Remember ! history doesn't spare those who behave unconstitutionally .