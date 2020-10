सरदार पटेल जयंती : PM मोदी ने 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में मौजूद

प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्प अर्पित करके *श्रद्धांजलि देने के बाद केवाड़िया में 'राष्ट्रीय एकता दिवस' परेड में भी हिस्सा लिया.

Kevadia: Prime Minister Narendra Modi witnesses 'Rashtriya Ekta Diwas' parade on the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel #Gujarat pic.twitter.com/8BJRrLrE8Z

प्रधानमंत्री मोदी का आज कार्यक्रम

बता दें प्रधानमंत्री मोदी दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं. आज उनकी दो दिवसीय यात्रा का अंतिम दिन है. सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती के दिन ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे.

सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड देखेंगे और वहां मौजूद जनसभा को संबोधित करेंगे.

करीब सुबह 11 बजे पीएम मोदी सिविल सेवा प्रोबेशनर्स (Civil Services Probationers) को संबोधित करेंगे.

सुबह 11.45 बजे पीएम मोदी केवडिया में वॉटर एरोड्रोम का उद्धाटन करेंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री केवडिया से साबरमती के बीच सी-प्लेन सर्विस की भी शुरुआत करेंगे.

दोपहर 1 बजे पीएम मोदी साबरमती रिवरफ्रंट पर वाटर एरोड्रोम का उद्धाटन करेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी साबरमती से केवडिया के लिए सी-प्लेन सर्विस की शुरुआत भी करेंगे. लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश का पहला सी-प्लेन उड़ान भरेगा. पीएम मोदी भी इस सी प्लेन में सफर करेंगे. केवडिया से अहमदाबाद और अहमदाबाद से केवडिया के बीच में सी प्लेन को चलाया जाएगा.

राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जन्म-जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि।



Tributes to the great Sardar Patel on his Jayanti.