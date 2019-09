SBI ने होम लोन और एफडी की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है. एसबीआई ने मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेडिंग रेट MCLR में 0.10 फीसदी कटौती का ऐलान किया है. जो पहले MCLR 8.25 फीसदी थी अब घटकर 8.15 फीसदी सालाना कर दी गई है. एमसीएलआर के रेट कम होने से होम लोन भी ब्याज दरें भी कम हो जाएंगी. यह नई दरें 10 सितंबर से लागू हो जाएंगी. यह वित्तीय साल 2019-20 में यह पांचवा मौका है जब एसबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है. इसके साथ ही बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर भी कटौती का ऐलान किया है. रिटेल डिपॉजिट पर दरों में 0.25 फीसदी की कटौती और टर्म डिपॉजिट रेट पर 0.10 से 0.20 फीसदी की कटौती की है.

State Bank of India (SBI) has announced a reduction in its Marginal Cost of Funds-based Lending Rate (MCLR) by 10 basis points (bps) across all tenors. The 1 Year MCLR would come down to 8.15% p.a. from 8.25% p.a. with effect from 10 September, 2019. pic.twitter.com/f9yJOBigM6