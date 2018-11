SBI के चेयरमैन का बयान- प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा हुए 260 अरब रुपये

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के चेयरमैन का कहना है, "प्रधानमंत्री जनधन योजना में एक साल के भीतर निम्न आयवर्ग के 30 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में शामिल किया गया है. इस तरह के कुल खातों में से 32 फीसदी SBI के पास हैं. प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत कुल 260 अरब रुपये जमा कराए गए हैं, और इसका औसत 1,800 रुपये प्रति खाता है, तथा इससे SBI को लाभ मिलना शुरू हो गया है​. आपको बता दें कि सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनधन योजना की तारीफ करते हुए कहा है कि जनधन योजना के जरिये, हमने हर भारतीय के बैंक खाते का लक्ष्य बनाया. तीन साल में, हमने 33 करोड़ नये बैंक खाते खोले. ये पहचान, गरिमा और अवसर के 33 करोड़ स्रोत हैं. 2014 में 50 प्रतिशत से भी कम भारतीयों के खाते थे लेकिन अब यह लगभग सार्वभौमिक है.​

Pradhanmantri Jan Dhan Yojana enrolled 300mn people from low-income group in the banking system in 1 year. 32% bank accounts of the total accounts are held by SBI. Total of Rs 260 bn deposited in PMJDY,with an average of Rs1800,it has started to reap profits for SBI: SBI Chairman pic.twitter.com/bTzlQB4pM9