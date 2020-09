ऑनलाइन क्लास करने में असमर्थ छात्रों को छोटे-छोटे समूहों में पढ़ा रह हैं मदुरै के स्कूल शिक्षक सरवनन

देश में जारी कोरोना संकट ने शिक्षा व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है. सरकार की तरफ से ऑनलाइन शिक्षा(online education) की व्यवस्था की गयी है.लेकिन जगह-जगह पर बच्चों के पास सुविधा के अभाव के कारण वो इसका लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं. सरकार की तरफ से जारी किये गए दिशा निर्देशों में भी अब तक स्कूल खोले जाने की व्यवस्था नहीं की गयी है. ऐसे में कई जगहों पर स्कूल के शिक्षक छात्रों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं. ऐसे ही शिक्षक सरवनन मदुरै में बच्चों को छोटे-छोटे समूहों में पढ़ा रहे हैं. उन्होंने कई जगहों पर छोटे-छोटे समूहों में क्लास की व्यवस्था की है. जिसमें सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए क्लास ली जा रही है.

Tamil Nadu: Saravanan, a teacher at a school in Madurai organises classes for those students who are unable to attend online classes due to lack of devices. He arranges the classes in groups at various locations to ensure students do not have to travel far. (3.09.2020) #COVID19pic.twitter.com/XGskFiytXO