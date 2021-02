देशभर में कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक आज, जिन्होंने 28 दिन पहले लगवाया था टीका

सरकार के मुताबिक, शुक्रवार तक देशभर में कुल 77 लाख हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है. इनमें से 97 फीसदी लोग टीकाकरण से संतुष्ट हैं. सरकार ने 19 जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने का लक्ष्य रखा है.

कोविड-19 टीके से मौत का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं : केंद्र सरकार

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में मात्र 26 दिनों में 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि इतने ही लोगों को टीका लगाने में अमेरिका को 27 दिन और ब्रिटेन को 48 दिन लगे हैं.

#LargestVaccineDrive



77.66 lakh Beneficiaries Vaccinated against #COVID19.



2,61,309 beneficiaries vaccinated till 6 pm today.



No New Death has been reported in last 24 hours.