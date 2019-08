अनुच्छेद 370 : जम्मू में धारा 144 हटाई गई, सभी स्कूल-कॉलेज खुले

अनुच्छेद 370 (Article 370) में बदलाव के बाद पांचवे दिन अब पूरे जम्मू से धारा 144 हटा ली गई है. हालांकि कुछ इलाक़ों से धारा 144 पहले ही हटा ली गई थी जिससे कई स्कूल शुक्रवार को खुल गए थे. अब आज से जम्मू के सभी स्कूल-कॉलेज खुल गए हैं. कल जुमे की नमाज के लिए प्रशासन ने नरमी बरती थी. हालांकि कश्मीर घाटी में धारा 144 अभी लागू है. शुक्रवार को भी घाटी में भी कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी. साथ ही 5 दिन बाद घाटी में आंशिक तौर पर इंटरनेट की सेवा बहाल की गई है.

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मंत्री ने धारा 370 पर केंद्र के कदम का किया स्वागत

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के फैसले के बाद पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई थी और करीब 45 हजार सुरक्षाबलों को तैनात कर दिया गया था. इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तस्वीरें भी सामने आई थीं जिसमें वह स्थानीय लोगों के साथ खाना खाते दिख रहे थे. माना जा रहा है कि सरकार की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि राज्य में अब हालात सामान्य हो रहे हैं.

SRINAGAR: Locals offering prayers at a mosque in the city, yesterday. #JammuAndKashmirpic.twitter.com/JQZOswZZSL