बिहार चुनाव : कांग्रेस ने ओवैसी को बताया "वोटकटवा", कहा- सेक्युलर पार्टियां सतर्क रहें

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बिहार चुनाव में भाजपा की असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का उपयोग करने की रणनीति एक हद तक सफल रही. सभी सेक्युलर दलों को वोट कटर ओवैसी साहब के बारे में सतर्क रहना चाहिए.

BJP's tact of using (Asaduddin) Owaisi Sahab's party in the Bihar elections has succeeded to an extent. All secular parties should be alert about vote cutter Owaisi Sahab: Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury #BiharElectionResultspic.twitter.com/r1zMdmhywj