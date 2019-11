संदिग्ध बैग मिलने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ाई गई

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार तड़के टर्मिनल 3 पर एक संदिग्ध बैग मिलने से अफरा-तफरी मच गया. मौके पर तत्काल पुलिस को बुलाया गया. दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डा पुलिस को सुबह करीब तीन बजे एक संदिग्ध बैग के बारे में जानकारी मिली, जिसे तत्काल मौके पर पर पहुंच कब्जे में ले लिया गया. उसके अंदर मौजूद सामान की जांच जारी है.

Delhi: Security tightened at Terminal 3 of Indira Gandhi International Airport after a suspicious bag was spotted in the Airport premises. pic.twitter.com/7CkuNqJbCs