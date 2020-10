कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी

I have tested positive for Covid19. I request all those who came in close contact with me recently, to self isolate — Ahmed Patel (@ahmedpatel) October 1, 2020

अहमद पटेल के बारे में सुनने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की. जयराम रमेश ने लिखा, "ओह, इस बारे में सुनकर बहुत अफ़सोस हुआ. आपके शीघ्र ही पूरी तरह से स्वस्थ होने की कामना करते हैं."

Oh very sorry to hear about this. Wish you a full and speedy recovery. — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 1, 2020

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने भी ट्वीट अहमद पटेल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

Sorry to know that you have tested positive for COVID-19. Wishing you speedy recovery and best of health. — Mukul Wasnik (@MukulWasnik) October 1, 2020

पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता और वर्तमान में शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अहमद पटेल के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए लिखा, "आप शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं. अपना ध्यान रखें."

Wish you a speedy recovery. Take care .???????? — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) October 1, 2020

आपको बता दें कि पिछले दिनों अहमद पटेल ने संसद के मॉनसून सत्र में भी हिस्सा लिया था और सदन में पास हुए कृषि विधेयक को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी.

