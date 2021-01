'कोई जान नहीं गई, किसी को गंभीर चोट नहीं आई' : SII में आग लगने पर बोले अदार पूनावाला

पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट (Serum Institute In Pune) में निर्माणाधीन इमारत में आग (Fire) लगने को घटना को लेकर SSI के सीईओ अदार पूनावाला ( Adar Poonawalla) कहा है कि 'आग लगने से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है. उन्‍होंने ट्वीट किया, 'आप सभी का चिंताओं और प्रार्थनाओं के लिए धन्‍यवाद. अब तक की सबसे महत्‍वपूर्ण बात यह है कि आग लगने से किसी की जान नहीं गईं है और न ही किसी को गंभीर चोट आई है. हालांकि इमारत के कुछ फ्लोर को नुकसान पहुंचा है.'इससे पहले NDTV से बात करते हुए उन्‍होंने कहा था कि हम इमारत में फंसे एक-दो लोगों में बचाने की कोशिश कर रहे हैं. यह फिलहाल हमारी एकमात्र प्राथमिकता है.उन्‍होंने कहा था कि आग लगने से हुए नुकसान का अनुमान हम बाद में लगाएंगे, हमारी पहली प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को बचाना है.

Thank you everyone for your concern and prayers. So far the most important thing is that there have been no lives lost or major injuries due to the fire, despite a few floors being destroyed.