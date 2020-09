'क्या COVID-19 वैक्सीन के लिए 80 हजार करोड़ रुपए हैं?' - अदार पूनावाला ने सरकार से पूछा सवाल

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India- SII) के सीईओ अदार पूनावाला (CEO Adar Poonawalla) ने शनिवार को सरकार से सोशल मीडिया के जरिए एक बड़ा सवाल किया है. आदर पूनावाला ने सरकार से कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) से लड़ने में भारत के लिए अगली चुनौती पर बात करते हुए पूछा, कि क्या केंद्र सरकार (Central Government) के पास कोविड-19 टीकों (COVID-19 Vaccine) की खरीद और वितरण (buy and distribute) के लिए अगले एक साल में खर्च करने के लिए 80,000 करोड़ रु हैं.

Quick question; will the government of India have 80,000 crores available, over the next one year? Because that's what @MoHFW_INDIA needs, to buy and distribute the vaccine to everyone in India. This is the next concerning challenge we need to tackle. @PMOIndia