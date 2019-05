Cyclone Fani: तूफान फानी की वजह से पुरी के कई इलाके जलमग्न, PM ने कहा- संकट की घड़ी में केंद्र तैयार

चक्रवाती तूफान फानी (Cyclone Fani) ने भारी बारिश और 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की प्रचंड हवाओं के साथ शुक्रवार को सुबह ओडिशा तट पर दस्तक दी. तूफान के कारण काफी पेड़ उखड़ गए और झोपड़ियां तबाह हो गईं. साथ ही पुरी के कई इलाके जलमग्न हो गए. अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान फानी सुबह करीब आठ बजे पुरी पहुंचा. हालांकि पूर्व चेतावनी के कारण कम से कम 11 तटीय जिलों के निचले एवं संवेदनशील इलाकों से करीब 11 लाख लोगों को बृहस्पतिवार तक हटा लिया गया. दूसरी तरफ, फानी का असर यूपी में भी दिख रहा है. यहां चक्रवात से चार लोगों की मौत हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार चक्रवाती तूफान फानी (Cyclone Fani) से प्रभावित राज्यों के साथ संपर्क में है और चक्रवात प्रभावित राज्यों को अग्रिम राशि जारी कर दी गयी है. राजस्थान के हिंडौन सिटी कस्बे में जनसभा की शुरुआत में मोदी ने कहा,' आज जब हम सब यहां एकत्रित हुए हैं तो उस समय देश के पूर्वी और दक्षिणी तट पर रहने वाले लाखों परिवार भीषण चक्रवात का सामना कर रहे हैं'.

PM Modi: I took latest update from officers. I held a review meeting y'day. More than Rs 1000 cr was release to concerned govts y'day in advance. NDRF, Indian Coast Guard, Army, Navy, Air Force are working with admn. I assure the affected people that nation & centre are with them https://t.co/wnBCo6d4jm