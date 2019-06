लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस में इस्तीफों का दौर, ये दिग्गज नेता अपने पद से हटे 

लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर उठा-पटक जारी है. इस बीच कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए हैं, ताकि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) स्वतंत्र रूप से अपनी नई टीम चुन सकें. हालांकि, राहुल कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ने पर कायम हैं. कांग्रेस के कानून व आरटीआई सेल के चेयरमैन विवेक तन्खा के इस्तीफा देने के कुछ ही देर बाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश और हरियाणा के दूसरे नेताओं ने भी अपने पदों के इस्तीफे दे दिए. गुरुवार रात इस्तीफा देते हुए तन्खा ने कहा कि पार्टी बहुत लंबे समय तक गतिरोध नहीं सह सकती है. उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से आग्रह किया है कि वे कांग्रेस को 'एक जुझारू ताकत' के रूप में पुनर्जीवित करें.

तन्खा ने शुक्रवार को कई ट्वीट किए. उन्होंने कहा, "हम सभी को पार्टी के पदों से अपने-अपने इस्तीफे दे देने चाहिए और राहुल जी (Rahul Gandhi) को उनकी टीम का चयन करने का अधिकार देना चाहिए." उन्होंने कहा, "मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) विभाग के कानून, आरटीआई और एचआर अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है. पार्टी ज्यादा समय तक गतिरोध नहीं सह सकती है."

We all should submit our resignations fr party positions & give Rahul ji a free hand to choose his team. I welcome Mr Kamalnath's statement to that effect. I unequivocally submit my resignation as AICC Dept chairman Law,RTI & HR. Party cannot afford a stalemate for too long.