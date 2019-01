IAS टॉपर शाह फैसल ने दिया इस्तीफा, इस राजनीतिक पार्टी को कर सकते हैं ज्वाइन

सिविल सेवा परीक्षा (2010) में टॉप करने वाले जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी (IAS) शाह फैजल (Shah Faesal) ने बुधवार को अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया. शाह फैसल ने कश्मीर में कथित हत्याओं और इन मामलों में केंद्र की ओर से गंभीर प्रयास नहीं करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया. 35 वर्षीय शाह फैसल (IAS Topper Shah Faesal) ने फेसबुक पर एक संक्षिप्त बयान में लिखा कि उनका इस्तीफा, 'जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष पहचान पर कपटपूर्ण हमलों तथा भारत में अति-राष्ट्रवाद के नाम पर असहिष्णुता एवं नफरत की बढ़ती संस्कृति के विरुद्ध है.'

यह भी पढ़ें: 'रेपिस्तान' ट्वीट को लेकर 2010 यूपीएससी टॉपर रहे नौकरशाह शाह फैसल के खिलाफ कार्रवाई

हाल ही में विदेश में प्रशिक्षण पाकर लौटे और पदस्थापना का इंतजार कर रहे फैसल ने कहा कि उन्होंने कश्मीर में लगातार हत्याओं के मामलों और इन पर केंद्र सरकार की ओर से कोई गंभीर प्रयास नहीं होने के चलते, भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने का फैसला किया है. फैसल ने केंद्र में भाजपा नीत सरकार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन परोक्ष हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि आरबीआई, सीबीआई और एनआईए जैसी सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे इस देश की संवैधानिक इमारत ढह सकती है और इसे रोकना होगा.

To protest the unabated killings in Kashmir and absence of any credible political initiative from Union Government, I have decided to resign from IAS.

Kashmiri lives matter.

I will be addressing a press-conference on Friday.

Attached is my detailed statement. pic.twitter.com/Dp41rFIzIg