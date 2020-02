दिल्‍ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में हुई फायरिंग के मामले में दिल्‍ली पुलिस (Delhi Police) ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी कपिल गुर्जर आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़ा हुआ है. यही नहीं आरोपी कपिल के पिता गजे सिंह भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है. पुलिस ने बताया कपिल ने खुद एसआईटी (SIT) की पूछताछ में यह बात बताई है. कपिल ने बताया कि उसने और उसके पिता ने साल 2019 के शुरुआती महीने में AAP की सदस्यता ली है. आरोपी के बयान के बारे में क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को सूचित कर दिया है.

दूसरी ओर दिल्‍ली पुलिस के इस खुलासे के बाद बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. बीजेपी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, ''देश और दिल्ली की जनता ने आज आम आदमी पार्टी का गंदा चेहरा देखा. राजनीतिक लालसा के लिए केजरीवाल और उनके लोगों ने देश की सुरक्षा तक को बेच दिया. पहले केजरीवाल सेना का अपमान करते थे और आतंकवादियों की वकालत लेकिन आज तो उनके आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों से सम्बंध सामने आ गए.''

बीजेपी के प्रवक्‍ता संबित पात्रा ने भी इस मामले पर अरविंद केरजवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया

So the shooting at Shaheen Bagh was organised by @ArvindKejriwal to demean the Hindus & reap political benefits It was obvious right from the beginning that AAP can fall to any extent to consolidate the Muslim Vote Bank मुँह से हनुमान चालीसा दिल में सर्जिल चालीसा। https://t.co/cvXTE7G3An

उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करते हुए कहा, 'अमित शाह इस वक्‍त देश के गृह मंत्री हैं, और अब चुनाव से ठीक पहले तस्‍वीरें और षड्यंत्र सामने आएंगे ही. चुनाव में 3-4 दिन बचे हैं, बीजेपी जितना हो सके उतनी गंदी राजनीति करेगी. किसी के साथ तस्‍वीर होने के क्‍या मायने होते हैं?

Sanjay Singh, AAP: Amit Shah is the Home Minister of the country at this time, now just before elections, photos & conspiracies will be found. 3-4 days are left for the elections, BJP will do as much dirty politics as they can. What does having a picture with someone means? https://t.co/Cx0eXtfDXBpic.twitter.com/OdCgSYIum2