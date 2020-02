शाहीन बाग फायरिंग पर आया केजरीवाल का रिएक्शन, कहा- अमित शाह जी चुनाव आते-जाते रहेंगे, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन...

दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में नागरिकता कानून (CAA Protests) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन स्थल के पास एक शख्स ने फायरिंग की. फायरिंग के समय वह 'जय श्रीराम' के नारे लगा रहा था. पुलिस की पूछताछ में आरोपी शख्स ने अपना नाम कपिल गुर्जर बताया और वह पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा का रहने वाला है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर हमला बोला. अरविंद केजरीवाल ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, 'अमित शाह जी, ये आपने क्या हाल बना रखा है हमारी दिल्ली का? दिनदहाड़े गोलियां चल रहीं हैं. कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है. चुनाव आते जाते रहेंगे, राजनीति भी चलती रहेगी, लेकिन दिल्ली के लोगों की ख़ातिर, कृपया कानून व्यवस्था ठीक करने पर ध्यान दीजिए.



Shooter changes but ideology pulling the trigger either in 1948(Godse) or 2020 remains the same “Goli Maro” - Hands which should be pulling India's growth are now firing guns -Instead of “Make in India” focus is on “Spreading Hate in India” #ShaheenBagh Shooting