सुशांत केस में CBI जांच पर बोले शरद पवार- बस नरेंद्र दाभोलकर जैसा मामला न बन जाए...

पवार ने ट्वीट किया, ‘मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी और जांच में पूरा सहयोग देगी.' उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में लिखा, ‘मैं उम्मीद करता हूं कि जांच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले की तरह ना की जाए. सीबीआई ने 2014 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी और यह अब भी पूरी नहीं हो पाई है.'

I hope the investigation will not be carried on, as was done with Dr Narendra Dabholkar's murder case also under investigation by the #CBI which commenced in 2014 and remains unresolved.