NRC, CAA पर ममता बनर्जी ने एनसीपी प्रमुख को लिखी चिट्ठी, शरद पवार ने दिया यह जवाब

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर NRC और CAA के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्‍यक्‍त किया है. 23 दिसंबर 2019 को ममता बनर्जी ने शरद पवार को पत्र लिखकर NRC और CAA पर समर्थन की अपील की थी. ममता के पत्र के जवाब में शरद पवार ने 27 दिसंबर 2019 को एक पत्र भेजा जिसमें NRC और CAA के खिलाफ ममता बनर्जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्‍यक्‍त किया है. शरद पवार ने अपने पत्र में लिखा है कि NRC और CAA के खिलाफ आपके द्वारा चलाए जा रहे मुहिम में मैं आपके साथ हूं. ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी NRC और CAA के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है. ममता बनर्जी का कहना है कि वो किसी भी सूरत में NRC और CAA को अपने राज्‍य में लागू नहीं करने देगी. राज्‍य में निकट भविष्‍य में चुनाव होने है. समझा जा रहा है कि इस कारण से ही ममता इस मुद्दे को बनाए रखना चाह रही है. उधर राज्‍य में बीजेपी भी CAA के समर्थन में लगातार रैली कर रही है. अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी के कार्यकारी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में रैली की थी. बीजेपी के वरिष्‍ठ नेता और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय लगातार राज्‍य का दौरा कर रहे हैं और स्‍थानीय कार्यकर्ताओं के साथ अपने संपर्क को मजबूत करने में जुटे हैं.

NCP Chief Sharad Pawar writes letter to West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, extending his support to protest against National Register of Citizens and #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/N3F8TqQRo8