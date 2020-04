कोरोना से जंग के बीच स्वास्थ्य योद्धाओं के हटाये जाने पर भड़के शशि थरूर, बोले- इतने अहम वक्त में कैसे...

थरूर ने अपने अगले ट्वीट में लिखा- "ऐसे समय में जब कोरोनावायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इन स्वास्थ्य योद्धाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, इन्हें कैसे निकाला जा सकता है? इन स्वास्थ्य पेशेवरों को उचित प्रक्रिया के तहत भर्ती किया गया था और अब मनमाने ढंग से इन्हें बर्खास्त किया जा रहा है. उन्होंने कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह से इन स्वास्थ्य योद्धाओं को बचाने का आग्रह किया है."

1/2 Have received urgent SOS from Jammu nurses that on 12 April, the J&K Govt dismissed 181 trained professionals of the Health & Medical Education Department, Jammu, including 97 staff nurses & paramedics, in the midst of #COVID19. @DrJitendraSingh@JKGovt1