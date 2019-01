शशि थरूर ने शाह फैसल के इस्तीफे पर किया Tweet, 2019 के लोकसभा चुनाव तक रुक जाते तो...

IAS अफसर शाह फैसल (Shah Faesal) ने बुधवार को अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया. शाह फैसल (IAS officer Shah Faesal) ने सिविल सेवा परीक्षा (2010) में टॉप किया था और वे जम्मू-कश्मीर से थे. शाह फैसल (Shah Faesal) ने कश्मीर में कथित हत्याओं और इन मामलों में केंद्र की ओर से गंभीर प्रयास नहीं करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया. शाह फैसल के इस्तीफे के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने शाह फैसल के इस्तीफे को लेकर मोदी सरकार (Narendra Modi Government) पर हमला बोला. शशि थरूर ने कहा कि शाह फैसल के इस फैसले से वह बेहद निराश हैं. शशि थरूर ने कहा कि शाह फैसल को 2019 के चुनाव (Lok Sabha Election 2019) तक इंतजार करना चाहिए था.



I am deeply disappointed by this decision made by an IAS topper of whom all India was proud. I understand your frustration with the present Government, which many of us feel. But you could have waited for the 2019 elections to produce a more humane, proactive Govt. All the best. https://t.co/oXGSsv9GIy