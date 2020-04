शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से किया सवाल , कोरोना की वैक्सीन बनती है तो क्या भारत को दी जाएगी प्राथमिकता ?

कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से सवाल किया है कि जिस तरह भारत हाईड्रोक्सीक्लोरोक्ववीन की सप्लाई कर अमेरिका की मदद कर रहा है तो क्या अमेरिका में अगर कोविड 19 की कोई वैक्सीन तैयार की जाती है तो वह भी उसे भारत के साथ साझा करेगा. बुधवार को शशि थरूर ने ट्वीट किया, 'जिस तरह भारत ने निस्वार्थ होकर इस बात पर सहमति दे दी है कि वह अमेरिका द्वारा मांगी गई हाईड्रोक्सीक्लोरोक्ववीन की सप्लाई करेगा तो क्या अगर अमेरिका अपने यहां कोविड-19 की कोई वैक्सीन विकसित करता है तो उसे साझा करने में भी भारत को प्राथमिकता दी जाएगी ?

Mr President @realDonaldTrump, since India has selflessly agreed to give you the supply you seek of hydroxychloroquine, will you grant India first priority in sharing with us any #COVID19 vaccine that might be developed in US labs? @USAndIndia@USAmbIndia@PMOIndiahttps://t.co/M7Pze4d9CC