अनुराग ठाकुर की गांधी-नेहरू टिप्‍पणी पर विवाद, चार बार स्‍थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही

न्‍यूज एजेंसी ANI के अनुसार, थरूर ने कहा, 'आज बेहद दुर्भाग्‍यपूर्ण दिन था. वित्‍त मंत्री ने टैक्‍सेशन बिल पेश किया मैंने इस बिल को पेश करने का लेकर कुछ आपत्तियां दर्ज कराई. पीएम केयर्स जैसे कुछ अन्‍य इश्‍यू भी थे. मंत्री ने जवाब देना शुरू किया और बाद में उन्‍होंने अपने MoS (अनुराग ठाकुर) को पीएम केयर्स पर जबाब पूरा करने को कहा.' थरूर ने आगे कहा, 'उठाई गई आपत्तियों का जवाब देने के बजाय ठाकुर ने राजनीतिक भाषण देना शुरू किया जो कि बेहद खराब टेस्‍ट में था, उन्‍होंने उठाए गए किसी ऐतराज का जवाब नहीं दिया लेकिन इसके बजाय नेहरू से लेकर मौजूदा समय तक के गांधी परिवार पर हमला बोला.'

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र पर बोला तीखा हमला, कहा- "टुकड़े-टुकडे़ गैंग सत्ता में है"

Instead of answering objection raised (on PM CARES Fund), Union Minister Anurag Thakur proceeded to deliver political speech in worst possible taste & started attacking everybody from Gandhi, Nehru to present-day Gandhi family which was not relevant: Congress MP Shashi Tharoor https://t.co/ybgAcNoEABpic.twitter.com/YsxALF1ZXT