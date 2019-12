नेशनल अवॉर्ड विनर को लेकर किए गए ट्वीट पर ट्रोल हुए शशि थरूर, लोगों ने कहा- ''आप इन्हें नहीं जानतें?''

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गीतकार और कॉमेडियन वरुण ग्रोवर (Varun Grover) की एक पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने वरुण ग्रोवर के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि वह उन्हें नहीं जानते. इसके बाद से ही कई लोग शशि थरूर को ट्रोल कर रहे हैं. दरअसल, इस पोस्ट में वरुण ग्रोवर ने देशभर में एनआरसी (NRC) और सीएए (CAA) को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट पर एक कविता बनाई थी. इस कविता को ही बाद में शशि थरूर ने साझा किया था.

शशि थरूर ने अपने ट्विटर हैंडल पर वरुण ग्रोवर की नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) पर बनाई गई कविता को शेयर करते हुए लिखा था, ''मुझे नहीं पता कि यह शानदार कवि कौन है लेकिन ''हम कागज नहीं दिखाएंगे'' को एनआरसी और सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के लिए सबसे ताकतवर एंथम में से एक होना चाहिए''. आपको बता दें, वरुण ग्रोवर के 55 सेकेंड के इस क्लिप को 29 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा और इसे 9 हजार से ज्यादा बार रीट्वीट किया गया. वहीं वरुण की इस पोस्ट को 30 हजार से ज्यादा लोगों ने पसंद किया.

I don't know who this brilliant poet is, but “hum kagaz nahin dikhayenge” is destined to be one of the most powerful anthems of the #CAA_NRC_Protests ! pic.twitter.com/vK0TEnR2IM — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 21, 2019

बता दें, वरुण ग्रोवर ने अपनी यह कविता शनिवार को शेयर की थी. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, ''हम कागज नहीं दिखाएंगे. यह सभी प्रदर्शनकारियों और भारत से प्यार करने वालों से प्रेरित है''. इसके आगे उन्होंने लिखा था, ''इन शब्दों पर कोई कॉपीराइट नहीं है आप इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आजाद हैं. इसे गाएं, सुधार करें या खुद बनाएं''.

शशि थरूर की इस पोस्ट पर कई लोगों ने उनकी आलोचना की.

एक यूजर ने लिखा, ''यह वरुण ग्रोवर है, जिसने सेक्रेड गेम्स की स्क्रिप्ट लिखी''.

He is Varun Grover, script writter of Sacred Games, Lyricist and Satirist — Sam (@Andh_Bhakts) December 21, 2019

वहीं एक अन्य ने लिखा, ''मोह मोह के धागे गाने के लिरिक्स उन्होंने ही लिखे हैं''.

"Moh moh ke dhage" being the most amazing lyrics by him — Viz (@4_viz) December 22, 2019

एक अन्य ने लिखा, ''मैं आश्चर्यचकित हूं कि आप उन्हें नहीं जानतें. वह वरुण ग्रोवर हैं. गूगल कीजिए. वह आपके जितने ही मशहूर हैं''.