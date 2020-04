सदमे में शशि थरूर, ऋषि-इरफान की तस्वीर शेयर कर लिखा, 'अब गॉड ने ले ली हैं इनकी डेट्स...'

शशि थरूर ने ट्वीट किया, 'ऋषि कपूर और इरफान खान एक दूसरे सफर पर. वह हम लोगों के दूसरे जहां में पहुंचने से पहले उस दुनिया के लिए रवाना हो गए. अब भगवान ने उनकी डेट्स ले ली हैं.'

Rishi Kapoor & Irrfan Khan on another journey... Off to the next World before the rest of us get there. As a friend wrote to me, It's God who's taken their dates now. pic.twitter.com/xBZTk5RIv3

एक अन्य ट्वीट में ऋषि कपूर की तस्वीरें शेयर करते हुए थरूर लिखते हैं, 'ऋषि कपूर जो मुंबई के कैंपियन स्कूल में मेरे सीनियर थे, के बारे में सुनकर दुखी हूं. उनके साथ इंटर क्लास ड्रामा प्रतियोगिता में भाग लिया था. वह एक अच्छी दुनिया में चले गए हैं. 'बॉबी' के रोमांटिक हीरो से लेकर उनकी आखिरी फिल्मों में एक मंझे हुए कलाकार तक, उन्होंने अभूतपूर्व प्रस्तुति दी थी. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें.'

Saddened to hear that my senior schoolmate at Mumbai's CampionSchool, Rishi Kapoor, whom i competed with in "inter-class dramatics" in 1967-68, has gone to a better world. From the romantic hero of "Bobby"to the mature character actor of his last films, he evolved remarkably. RIP pic.twitter.com/9eyzE0qP38