बगैर नाम लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले- बंद करें यह जुमलेबाजी

अपनी ही पार्टी के खिलाफ अक्सर बगावती तेवर अपनाने वाले भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने शुक्रवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर 10 फीसदी आरक्षण, सीबीआई मामला और विपक्षी नेताओं खासतौर पर राजद नेता लालू प्रसाद के खिलाफ ‘ प्रतिशोध की राजनीति' को लेकर हमला बोला. शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर अपने अंदाज में ‘सर' शब्द का इस्तेमाल किया और लिखा, 'बधाई हो सर, आपकी मंशा की काफी सराहना किए जाने की जरूरत है और इस बात से पूरा विपक्ष भी सहमत होगा, भले ही कुछ संशयों के साथ. यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंच चुका है. उम्मीद और प्रार्थना की जानी चाहिए कि यह विभिन्न विधानसभा और न्यायिक जांच निकल जाएगा'. पीएम मोदी के सप्ताहिक रेडियो प्रसारण की खिंचाई करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ निश्चित रूप से आपको मन की बात में बादशाहत हासिल है, लेकिन हमें दिल की बात नहीं भूलनी चाहिए. बंद करें यह जुमलेबाजी'.

