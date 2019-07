तीन तलाक बिल पास होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ यूं की पीएम मोदी की तारीफ, बोले- यह कदम...

तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है. राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े. बिल पास होने के बाद सियासी गलियारों से मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने भी तीन तलाक बिल पास होने के बाद मोदी सरकार की तारीफ की है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सराहनीय प्रयास. हमारे दोस्त और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के टीमवर्क का भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा.' उन्होंने आगे लिखा, 'यह कदम महिलाओं और विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों की गरिमा सुनिश्चित करेगा.'

empowerment & gender equality. Praiseworthy efforts by our Hon'ble PM @narendramodi, our friend & learned minister @rsprasad & their teamwork in achieving this historic feat. This will ensure dignity of living for all women in general & our Muslim sisters in particular.