शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी के इंटरव्यू पर उठाए सवाल, कहा- क्या रवीश कुमार से घबराते हैं?

भाजपा (BJP) सांसद शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर हमला बोला है. शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया इंटरव्यू (PM Narendra Modi interview) पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए. बिहार के पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या आप रवीश कुमार जैसे पत्रकारों का सामना करने से घबराते हैं? क्यों अलग-अलग लोग हमें 'सबका साथ सबका विकास' के बावजूद छोड़ रहे हैं? इसके अलावा शत्रुघ्न ने पीएम मोदी से अपने पूर्ववर्तियों की ही तरह एक प्रेस कांफ्रेंस करने का आग्रह भी किया और 'बिना तैयारी के निष्पक्ष प्रश्नों' का जवाब देने को कहा.

Are you uncomfortable to face/take on TV anchor, journalist Ravish Kumar @ravishndtv & consulting editor, The Wire, Vinod Dua @VinodDua7 ? Why are different people leaving us despite 'Sab ka Saath Sab ka Vikas', 'Ram Janam Bhoomi' etc.? Let's come clean in the New Year, being

बीते कुछ समय से पीएम मोदी व भाजपा की कटु आलोचना करते रहने वाले शत्रुघ्न ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, 'सर, हमने सोमवार शाम को आपके पहले से तैयार (स्क्रिप्टेड), कोरियोग्राफ किया हुआ, अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ और पूर्वाभ्यास के साथ तैयार टीवी इंटरव्यू देखा. एंकर के प्रति पूरे सम्मान के साथ, वंडर लेडी, स्मिता प्रकाश, क्या यह आपकी छवि को बड़ा करने का समय नहीं था, जब एक सक्षम नेता बिना तैयारी के आपके निष्पक्ष प्रश्नों का जवाब देते?'

Sir, we all saw your well scripted, choreographed, well researched & rehearsed TV interview on Monday evening. With due respect to the anchor, wonder lady, Smita Prakash @smitaprakash, isn't it high time & the right time to enhance your image as an able & capable leader taking