शत्रुघ्न सिन्हा ने यूगांडा के राष्ट्रपति का भाषण शेयर कर कहा- निश्चित रूप से कह सकता हूं PM सहमत होंगे

अभ‍िनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने कोरोनावायरस को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे यूगांडा के राष्ट्रपति के भाषण को शेयर किया. अपने ट्विटर अकाउंट पर इस भाषण के हिस्से को साझा करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को भी टैग किया और लिखा कि उम्मीद करता हूं कि पीएम मोदी इससें कही गईं बातों से सहमत होंगे. उन्होंने लिखा कि मौजूदा समय में नियमों का पालन और एकजुटता ही इस संक्रमण से निजात दिला सकती है. उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण की बातें साझा करते हुए कई ट्वीट किए. जिसके अनुसार यूगांडा के राष्ट्रपति ने नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों को लताड़ लगाते हुए कहा कि भगवान के पास बहुत सारे काम हैं, उन्हें पूरे विश्व की रक्षा करनी है वो सिर्फ यूगांडा में नहीं रहते आपकी रक्षा के लिए.

Sharing a sharp, brilliant, very powerful & timely message by the Hon'ble President, Ugandan @KagutaMuseveni, to the nation. This message /speech recently given seems truly & perfectly apt for us in today's times. I'm sure the Hon'ble, PM @narendramodi@PMOIndia & @MoHFW