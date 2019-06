पश्चिम बंगाल में BJP-TMC की खींचतान के बीच ममता के समर्थन में आए शत्रुघ्न सिन्हा, कहा - इनफ इज इनफ

पश्चिम बंगाल में बीजेपी-टीएमसी (BJP-TMC) के बीच चल रही खींचतान को लेकर कांग्रेस के नेता शत्रुध्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने रविवार को पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर एक बाद के एक कई ट्वीट किए. उन्होंने (Shatrughan Sinha) अपने ट्वीट में कहा कि इनफ इज इनफ, ममता बनर्जी को बेवजह उकसाना सही नहीं है. इस तरह का ड्रामा और पोस्टकार्ड वार बंद होना चाहिए. एक अन्य ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि भगवान राम के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर भी टिप्पणी की. शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने लिखा कि धर्म के नाम राजनीतिक करना किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए. खासकर तब जब आम आदमी विकास चाहता है. लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी का अपमान किया जा रहा है उसे पूरा देश देख रहा है.

Enough is enough, now no more this unnecessary provoking the great tigeress & most popular leader of the masses @MamtaOfficial from the great land of Bengal. This kind of drama & the postcard war must stop.

Politicizing in the name of religion is not advisable nor acceptable, as people want growth,development & progress.The entire nation is watching this disrespect to a lady of substance, in the true sense especially after the alleged malpractices by the machines & results during