शीला दीक्षित की ताजपोशी में पहली पंक्ति में दिखे 1984 दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर, हुआ विवाद

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बुधवार को दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला. मगर 1984 दंगों के आरोपी जदगीश टाइटलर की मौजूदगी की वजह से यह कार्यक्रम विवादों की भेंट चढ़ गया. शीला दीक्षित के पदभार ग्रहण करने के कार्यक्रम में आगे की पंक्ति में 74 वर्षीय जगदीश टाइटलर दिखे, जिसके बाद कांग्रेस की आलोचना होने लगी और कहा जाने लगा है कि कांग्रेस बार-बार सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है.

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और राहुल गांधी तक टाइटलर उन सबके राइट हैंड रहे हैं. यह देश के सिख समुदाय के लिए स्पष्ट संकेत हैं. बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर 1984 दंगा मामले में आरोपी हैं. 31 अक्टूबर 1984 को सिख अंगरक्षकों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़की हिंसा में कम से कम 3,000 लोग मारे गए थे.

Delhi: Jagdish Tytler at the event where Sheila Dikshit will take charge as the Delhi Congress chief today. pic.twitter.com/Ttjmmgjpwm

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा कि 'राहुल जी भी वही कर रहे हैं जो उनके परिवार ने किया था. उन्होंने दिखा दिया है कि सिखों की भावना के लिए उनके मन में कोई आदर नहीं है.' बता दें कि सज्जन कुमार को दोषी करार दिए जाने के बाद अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा था कि जल्द ही अदालत से टाइटलर को भी सजा मिलेगी.

Harsimrat Kaur Badal, Akali Dal on Jagdish Tytler present at Congress event in Delhi: What his family did earlier, Rahul ji is just continuing with that tradition. It clearly shows that they have no respect for sentiments of Sikhs. pic.twitter.com/jAI1cJl2X9