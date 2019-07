शिवसेना पार्षद ने सड़क पर ट्रक ड्राइवरों को पीटा, Video हुआ वायरल

शिवसेना पार्षद और मुंबई के पूर्व मेयर मिलिंद वैद्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस वीडियो में मिलिंद वैद्य एक ट्रक ड्राइवरों को थप्पड़ मारते और अपशब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. उनका यह वीडियो मुंबई के महिम एरिया का है. इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शिसवेना पार्षद मिलिंद वैद्य कह रहे हैं कि ट्रकों के अवैध पार्किंग की वजह से यहां स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं. दरअसल, इस एरिया में चिकन से लदे ट्रकों की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था.

#WATCH Mumbai: Shiv Sena Corporator Milind Vaidya assaulted chicken traders near Machimar Colony in Mahim, over chicken carriers' vehicles being parked in Mahim area near railway station. (Note: Strong language) pic.twitter.com/Dqd2aZOSmN