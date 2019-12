नागरिकता कानून : आज राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष, शिवसेना ने किया किनारा

नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में मचे बवाल को लेकर आज देश के प्रमुख विपक्षी नेता राष्ट्रपति कोविंद से आज शाम 4:30 बजे मुलाकात करेंगे. इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस, टीएमसी, वामपंथी दल, आरजेडी ,सपा समेत कई विपक्षी दलों के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे. लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी से सरकार बनाने वाली शिवसेना ने इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं हो रही है. पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जब राष्ट्रपति से मिलने वाले विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता. शिवसेना इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं है'.

