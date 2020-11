महाराष्ट्र में कानून का राज, अर्नब की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत, असम CM ने कहा- 'लोकतंत्र का काला दिन'

इस बीच अर्नब गोस्वामी का कहना है कि मुंबई पुलिस ने उनकी सास, सुसर, बेटे और पत्नी के साथ मारपीट की है. रिपब्लिक टीवी पर प्ले की गई वीडियो के मुताबिक मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के साथ भी मारपीट की है.

Republic TV के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अर्नब की गिरफ्तारी को भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया है. उन्होंने ट्वीट किया है, "भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिवस। मैं मुंबई पुलिस द्वारा वरिष्ठ पत्रकार # अर्नबगोस्वामी पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। वेंडेटा राजनीति को रोका जाना चाहिए और श्री गोस्वामी को तुरंत रिहा करके महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखा जाना चाहिए.."

A Black Day for Indian demoracy. I strongly condemn the assault on senior journalist #ArnabGoswami by Mumbai police. Vendetta politics should be stopped and freedom of press should be maintained in Maharashtra by releasing Mr Goswami immediately.

केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी अर्नब की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है. उन्होंने लिखा है, "वरिष्ठ पत्रकार # अर्नबगोस्वामी की गिरफ्तारी गंभीर रूप से निंदनीय, अनुचित और चिंताजनक है। हमने 1975 के आपातकाल का विरोध करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी.."



The arrest of senior journalist #ArnabGoswami is seriously reprehensible, unwarranted and worrisome. We had fought for freedoms of Press as well while opposing the draconian Emergency of 1975.