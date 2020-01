शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा, पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार ने टैप करवाया था मेरा फोन

शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी के एक नेता ने उन्हें बताया है कि महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उनका फोन टैप करवाया था. एनसीपी के इस आरोप पर कि केंद्र ने पार्टी प्रमुख शरद पवार के नई दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास की सुरक्षा वापस ले ली है, राउत ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया होगा क्योंकि राज्य में शिवसेना के नेतृत्व में सरकार गठन में पवार की भूमिका रही थी. उन्होंने कहा कि यहां तक कि गांधी परिवार को प्रदत्त एसपीजी सुरक्षा भी हाल में वापस ले ली गई. राउत ने मुंबई में संवाददाताओं से कहा, "BJP के एक नेता ने मुझे बताया कि मेरे फोन को टैप किया जा रहा था, मेरा कहना है कि मैं क्या कह रहा हूं अगर यह कोई सुनना चाहता है तो मैं इसका स्वागत करता हूं. मैं बाबा साहेब का चेला हूं, जो करता हूं खुलेआम करता हूं."

उद्धव ठाकरे ने CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने का नहीं दिया कोई आश्वासन

Sanjay Raut, Shiv Sena: Phone tapping is done in politics these days. I don't take it very seriously. Home Ministry is habituated to do phone tapping and keep an eye on their opponents. But in spite of them indulging in phone tapping, we formed the govt in Maharashtra. pic.twitter.com/uYKZrhxpkE