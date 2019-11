शिवसेना सांसद संजय राउत बोले- CM हमारा ही होगा, आप जिसे हंगामा कह रहे हैं, वह न्याय और अधिकार की है लड़ाई

महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर भाजपा और शिवसेना में चल रही खींचतान के बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर कहा कि मुख्यमंत्री हमारा ही होगा. मंगलवार को राउत ने कहा, 'आप जिसे हंगामा कह रहे हैं. वो हंगामा नहीं है, न्याय और अधिकार की लड़ाई है.. मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा. शपथ ग्रहण होकर रहेगा और सरकार गठन पर लगा ग्रहण दूर होगा. शरद पवार से बोलने में क्या गलत है? जो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं हमें पता है कि वो भी शरद पवार से बोलने की कोशिश कर रहे हैं. शपथग्रहण पर किसी का एकाधिकार नहीं है.'

वहीं, शिवसेना के मुखपत्र सामना में मंगलवार को फिर बीजेपी पर निशाना साधा है. सामना के संपादकीय का शीर्षक है 'दिल्ली गंदी, महाराष्ट्र स्वच्छ!, अगला क़दम कब?' आगे लिखा गया है कि देश और राज्य में क्या घटित हो रहा है इसे जानने का अधिकार हर नागरिक को है. इसमें सोमवार को हुई गृह मंत्री अमित शाह से फडणवीस की मुलाक़ात का ज़िक्र किया गया है. लिखा है मुख्यमंत्री, अमित शाह से मिलकर सरकार बनाने के संबंध में बयान देते हैं. मतलब निश्चित ही उन्होंने जोड़-तोड़ की होगी. और बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया होगा.

Sanjay Raut, Shiv Sena, in Mumbai: Chief Minister will be from Shiv Sena only. The face & politics of Maharashtra is changing, you will see. What you call 'hungama' (commotion), is not 'hungama', but the fight for justice & rights, victory will be ours. pic.twitter.com/2HEKba2bfM