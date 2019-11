कांग्रेस राज्य की दुश्मन नहीं, पार्टियों में कुछ मुद्दों पर मतभेद होते हैं : संजय राउत

शिवसेना के नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि यदि महाराष्ट्र में कोई और सरकार गठित नहीं कर पाता है तो उनकी पार्टी अपनी अगली रणनीतिक की घोषणा करेगी. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक संजय राउत ने भी यह भी कहा कि कांग्रेस राज्य (महाराष्ट्र) की दुश्मन नहीं है. सभी पार्टियों के कुछ मुद्दों पर मतभेद रहते हैं. राउत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सरकार गठित करने के लिए बीजेपी को आमंत्रित करने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्णय का स्वागत करती है. उन्होंने कहा, 'अब हम उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल के हस्तक्षेप से राज्य को सरकार मिल जाएगी.' राज्यसभा सदस्य ने कहा, 'सबसे बड़े एकल दल को बुलाया जाना था. हमें समझ नहीं आता कि यदि बीजेपी को बहुमत का भरोसा था तो उसने (परिणाम घोषित होने के) 24 घंटे बाद ही दावा क्यों नहीं किया.' शिवसेना की आगे की योजना के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा, 'राज्यपाल के पहले कदम पर तस्वीर साफ हो जाने दीजिए. यदि कोई और सरकार गठित नहीं कर पाता है तो शिवसेना अपनी रणनीति घोषित करेगी.'

