संजय राउत का दावा: 'डॉन करीम लाला से मिलने आती थीं इंदिरा गांधी', कांग्रेस बोली- वापस लें अपना बयान

सामना के संपादक और शिवसेना नेता संजय राउत एक बार फिर अपने बयान से विवाद में घिरते नज़र आ रहे हैं. पुणे में एक कार्यक्रम में संजय राउत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तब के मुंबई के डॉन करीम लाला से मिलने आती थीं. मीडिया पर बयान आने के बाद संजय राउत ने सफाई दी है. उन्होंने कहा करीम लाला पठानों में काफ़ी लोकप्रिय थे. काफी पठान अपनी समस्या को लेकर आते थे करीम लाला से मिलते थे ऐसे में पठानों की समस्या पर इंदिरा गांधी या कोई भी पीएम हो करीम लाला से मिलते थे. राउत ने कहा कि कोई उनके बयान को तोड़-फोड़ कर दिखाता है तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है. शिवसेना सांसद ने कहा कि उनके मन में इंदिरा, नेहरू और राजीव गांधी के लिए मन में आदर था और हमेशा रहेगा.

पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है. फडणवीस ने कहा कि सोनिया, राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं कि इस खुलासे पर इनकी कोई टिप्पणी हैं. कांग्रेस इस पर मौन क्यों? क्या सत्ता से समझौता कांग्रेस को दुर्बल बना रहा है?

वहीं, कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम ने गुरुवार को शिवसेना सांसद संजय राउत से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई उनकी कथित टिप्पणी वापस लेने को कहा. पूर्व केन्द्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने इंदिरा गांधी को एक सच्ची देशभक्त बताया, जिन्होंने कभी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया. देवड़ा ने कहा कि राजनेताओं को उन प्रधानमंत्रियों की विरासत गलत तरीके से पेश करने से बचना चाहिए, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘इंदिरा जी एक सच्ची देशभक्त थीं, जिन्होंने कभी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया. कांग्रेस की मुम्बई इकाई का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते मैं संजय राउत जी से उनके गलत बयान को वापस लेने का अनुरोध करता हूं. राजनेताओं को दिवंगत प्रधानमंत्रियों की विरासत को गलत तरीके से पेश करने से बचना चाहिए.'

