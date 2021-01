शिवसेना भी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने किया ऐलान

शिवसेना (Shiv Sena) पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी. शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने रविवार को ट्वीट कर यह ऐलान किया. राउत ने कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद यह तय किया गया है कि पार्टी अगले साल बंगाल के चुनाव में उतरेगी. हम जल्द ही कोलकाता पहुंच रहे हैं.

"Shiv Sena has decided to contest the West Bengal Assembly elections", says party leader Sanjay Raut



