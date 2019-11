BJP और शिवसेना के संबध तनावपूर्ण हैं लेकिन मोदी और उद्धव आपस में भाईचारा रखते हैं : सामना

महाराष्ट्र में सरकार बनाने के एक दिन बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोटे भाई उद्धव ठाकरे को सहयोग करना चाहिए. सामना में लिखा गया है कि भले ही BJP और शिवसेना के बीच संबध महाराष्ट्र में तनावपूर्ण हैं लेकिन मोदी और उद्धव आपस में भाईचारा रखते हैं. गौरतलब है कि महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बाधाई दी थी. प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा था "उद्धव ठाकरे जी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई, हमें उम्मीद है वो पूरी लगन से महाराष्ट्र की तरक्की के लिए काम करेंगे. गौरतलब है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री के पद को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया था. जिसके बाद दोनों ही पार्टी की 3 दशक पुराना गठबंधन टूट गया था. बाद में लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में शिवसेना ने NCP और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली है. शिवसेना की तरफ 'सामना' में यह बयान तब आया है जब भाजपा और शिवसेना के नेता एक दूसरे के ऊपर लगातार हमालवर रहे हैं.

Congratulations to Uddhav Thackeray Ji on taking oath as the CM of Maharashtra. I am confident he will work diligently for the bright future of Maharashtra. @OfficeofUT