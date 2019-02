शिवराज सिंह चौहान का तंज, 'इस चिंता में दुबली हो रही हैं ममता दीदी...'

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार पर जमकर हमला बोला. पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'इन दिनों ममता जी सब कुछ कर रही हैं, सिवाय अपनी सरकार चलाने के. उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि, 'अमित शाह का हेलीकॉप्टर न उतर जाए, प्रधानमंत्री जी की सभा न हो जाए, योगी जी की सभा ना हो जाए, शिवराज का हेलीकॉप्टर ना उतर जाए...इस चिंता में ममता दीदी दुबली हो रही हैं...'

SS Chouhan, BJP: These days Mamata ji is doing everything else except running her govt... Amit Shah ka helicopter na utar jaaye, Pradhanmantri ji ki sabha na ho jaaye, Yogi ji ki sabha nA ho jaaye, Shivraj ka helicopter na utar jaaye iss chinta mein Mamata Didi dubli ho rahi hain pic.twitter.com/7z0DKGscf7