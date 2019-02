BJP की सहयोगी पार्टी ने कहा- सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं लड़ी जा सकती राजनीतिक लड़ाई

कोलकाता में रविवार को शुरू हुए हाईवोल्टेज ड्रामे पर वक्त के साथ सियासी रंग चढ़ता जा रहा है. इस मामले पर जहां एक तरफ सभी विपक्षी दल बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद होते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के सहयोगी भी ममता के खेमे में नजर आ रहे हैं. एनडीए में बीजेपी के साथी शिवसेना ने एक बार फिर इस मामले पर मोदी सरकार के खिलाफ बयान दिया है. शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है. उन्होंने कहा कि यह मामला सीबीआई बनाम बंगाल पुलिस का नहीं है, बल्कि बीजेपी बनाम टीएमसी का है. राउत के मुताबिक इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम ममता बनर्जी से बात करना चाहिए. क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने कहा कि अगर एक बड़े राज्य की मुख्यमंत्री धरने पर बैठे तो समझना चाहिए कि मामला गंभीर है.हम खुद भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह मामला सीबीआई बनाम ममता बनर्जी है या ममता बनर्जी बनाम बीजेपी है. अगर सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है तो यह मामला देश की गरिमा और एजेंसियों की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा करता है.

Sanjay Raut, Shiv Sena: If CM of a big state as WB,is sitting on dharna, then it is a serious matter. Is this CBI vs Mamata Banerjee or Mamata Banerjee vs BJP, we'll find out soon. If CBI is being misused, it's a matter of dignity of the nation, and prestige of the agency (CBI). pic.twitter.com/LggpODHxzw