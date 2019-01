आचरेकर के अंतिम संस्कार पर सियासी घमासान, शिवसेना ने तेंदुलकर को दी यह नसीहत

सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर के अंतिम संस्कार पर सियासी खींचतान होती दिखाई दे रही है. दिवंगत कोच आचरेकर का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को मास्टर ब्लास्टर से भविष्य में सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की नसीहत दी है. राउत ने ट्वीट किया, ''पद्मश्री एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित रमाकांत आचरेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान एवं आदर के साथ क्यों नहीं किया? सरकार ने रमाकांत आचरेकर के प्रति असम्मान दिखाया है. सचिन तेंदुलकर को अब से सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करना चाहिए''

Why wasn't Padmashree and Dronacharya awardee Ramakant Acharekar given state funeral and respect by the Maharshtra government ? . The Government has shown complete disregard towards Ramakant acharekar . Sachin Tendulkar should boycott government programs henceforth .