सऊदी में फंसे भारतीय ने सुषमा स्वराज से लगाई मदद की गुहार, विदेश मंत्री ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी सक्रिय रहती हैं. वो लोगों की मदद के लिए जानी जाती हैं. वो यूजर्स से बातें भी करती हैं और सवालों के जवाब भी देती हैं. ताजा मामला सऊदी अरब में फंसे एक भारतीय को स्वदेश लौटने में मदद का है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब (Saudi Arabia) में फंसे एक भारतीय को स्वदेश लौटने में मदद का आश्वासन दिया है. व्यक्ति ने ट्विटर पर मदद की गुहार लगाते हुए आत्महत्या करने की धमकी दी थी. व्यक्ति की पहचान अली के तौर पर की गई है.

'Khud kusi' ki baat nahin sochte. Hum hain na. Hamari Embassy aapki poori madad karegi.

@IndianEmbRiyadh - Pls send me a report on this. https://t.co/ajU8EXyhAK