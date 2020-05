VIDEO: श्रमिक ट्रेन के यात्रियों ने बाढ़ पीड़ितों को दिया अपना खाना, मिजोरम के CM ने वीडियो शेयर कर कही ये बात

तीन दिन पहले भी मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने एक वीडियो क्लिप शेयर की थी. इस वीडियो में बेंगलुरु में फंसे हुए मिजोरम के लोग ट्रेन से वापस लौट रहे हैं. वह लोग बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को अपना खाना देते रहे हैं. यह वीडियो श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बैठे किसी यात्री ने ही बनाया है. मुख्यमंत्री द्वारा इस वीडियो को शेयर करने पर ट्विटर यूजर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं. नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्ममेकर उत्पल बोरपुजारी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मिजोरम के लोगों ने फिर से हमारे दिल जीत लिए. अगर हर कोई मिजोरम के लोगों की तरह व्यवहार करेगा, भारत और भी अच्छा हो जाएगा.

The following viral WhatsApp video is all about stranded Mizos on their way from Bangalore sharing their eatables along the railway track for flood affected people on their way to #Mizoram and, it just made my day!



