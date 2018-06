शुजात बुखारी की हत्या : प्रणब मुखर्जी, राजनाथ, राहुल सहित इन बड़े नेताओं ने जताया गहरा शोक

खास बातें शुजात बुखारी की हत्या पर कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है गुरूवार शाम को हुई थी शुजात बुखारी की हत्या 'राइजिंग कश्मीर' के संपादक थे शुजात बुखारी

The killing of @RisingKashmir editor, Shujaat Bukhari is an act of cowardice. It is an attempt to silence the saner voices of Kashmir. He was a courageous and fearless journalist. Extremely shocked & pained at his death. My thoughts and prayers are with his bereaved family. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 14, 2018

I am shocked at the gruesome murder of #ShujaatBukhari. Such mindless violence does not have any place in our country. My deepest condolences to his family & friends. His voice will never be silenced. — Pranab Mukherjee (@CitiznMukherjee) June 15, 2018

I’m anguished to hear about the killing of Shujaat Bukhari, editor of @RisingKashmir. He was a brave heart who fought fearlessly for justice and peace in Jammu & Kashmir. My condolences to his family. He will be missed. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 14, 2018

Shocked & deeply saddened by the sudden demise of Shujaat Bukhari. The scourge of terror has reared its ugly head on the eve of Eid. I strongly condemn this act of mindless violence & pray for his soul to rest in peace. My deepest condolences to his family. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) June 14, 2018

Assassination of #ShujaatBukhari is a brutal attack on freedom of press. A cowardly and deplorable act of terror. Our fearless media is one of the greatest strength of our democracy and we are committed to provide a safe and conducive working environment to media persons. — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) June 14, 2018

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि ‘राइजिंग कश्मीर’ के संपादक शुजात बुखारी की हत्या प्रेस की आजादी पर बर्बर हमला है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘शुजात बुखारी की हत्या प्रेस की आजादी पर बर्बर हमला है. यह कायराना और निंदनीय आतंकी कृत्य है. हमारा निर्भीक मीडिया हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और हम मीडियाकर्मियों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल कामकाजी माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’’केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि वह वरिष्ठ पत्रकार की हत्या के बारे में जानकर ‘‘बहुत दुखी’’ हैं. राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, ‘‘उन्होंने (बुखारी) 2014 की बाढ़ के दौरान काफी अच्छा कार्य किया. वह एक अच्छे व्यक्ति थे. उनकी मृत्यु से हमने एक अच्छा पत्रकार और समाजसेवक खो दिया है.’’जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘इतना स्तब्ध हूं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता. शुजात को जन्नत मिले और उनके प्रियजनों को इस मुश्किल घड़ी में ताकत मिले.’’वरिष्ठ पत्रकार एवं उनके दो पीएसओ की आतंकवादियों ने श्रीनगर के लालचौक पर प्रेस एन्क्लेव स्थित उनके कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी.